UniFAI mantém a qualidade do ensino com aulas on-line

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) pôs de cabeça para baixo a vida de todo mundo em 2020. As medidas de distanciamento social na tentativa de conter a disseminação da doença forçaram a suspensão de atividades presenciais em diversos setores da sociedade, incluindo a Educação, da Básica à Superior.

Para enfrentar esse novo momento, o Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) inovou a sua forma de transmitir conteúdo aos alunos, pensando em manter a qualidade do ensino ao mesmo tempo que garantia a segurança da saúde dos estudantes.

A Reitoria da UniFAI suspendeu as aulas presenciais da Instituição no dia 17 de março, atendendo às recomendações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo. Desde então, os alunos contam com conteúdos disciplinares e atividades virtuais.

“Este foi um ano atípico. Fomos pegos de surpresa pela pandemia do novo coronavírus, mas a UniFAI tomou todas as medidas necessárias, seguindo os protocolos de saúde, e manteve a qualidade do ensino. Através do meio remoto, nossas aulas continuaram e nós terminamos o primeiro semestre”, destacou o reitor, Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva.

Para realizar o Ensino Remoto, a Instituição aproveitou as ferramentas da G Suite for Education, da Google, com a qual havia firmado parceria para a implantação do Ensino a Distância (EaD), por meio dos cursos semipresenciais.

“A UniFAI já havia, pouco mais de um ano e meio antes da pandemia, iniciado a parceria com a G Suite for Education, as contas institucionais já haviam sido criadas para professores, funcionários e cerca de 100 professores e funcionários já haviam sido capacitados. Todos os alunos também, antes da pandemia, já tinham as suas contas institucionais criadas e muitos cursos já usavam o ‘Google Sala de Aula’ (Google Classroom) como um ambiente possível para ensino e aprendizagem”, revelou o Prof. Dr. Estêvão Zilioli, responsável pelo projeto de Ensino a Distância (EaD) da UniFAI.

Mas, tudo mudou quando a pandemia se instalou e o Ensino Remoto se tornou a única opção. “Houve a necessidade, então, de capacitar de maneira específica os professores. Nós optamos por, ao invés de montar um manual com as instruções de como proceder na plataforma, criar um curso em que os professores se colocassem na posição de aluno, usando o ‘Google Sala de Aula’. Esse curso durou três semanas [uma vez que] a Reitoria antecipou o recesso para que os professores pudessem ser capacitados e também foram feitos vídeos tutoriais para explicar aos alunos como interagir com a plataforma, tanto pelo celular quanto pelo computador”, contou Zilioli.

Porém, há uma diferença entre EaD e Ensino Remoto. “No EaD, as aulas são gravadas e o aluno não tem o professor no momento para tirar as dúvidas. No Ensino Remoto, por meio do qual os docentes da UniFAI estão trabalhando, o professor fica todo o período de aula disponível ao aluno. Então, o aluno tem condição de tirar dúvidas com o professor, além de o aluno poder interagir virtualmente com todos os colegas de classe. Ou seja, o professor e o aluno atuam como se estivessem presencialmente”, esclareceu o pró-reitor de Ensino, Prof. Dr. Delcio Cardim.

Como toda novidade, inúmeras dificuldades foram encontradas, porém, superadas dia após dia. “A pandemia nos moveu de uma zona de conforto. Inicialmente fomos transferidos de aulas presenciais para um ambiente virtual e parcialmente conhecido. As ferramentas do G Suite for Education possibilitaram desde as aulas on-line até mesmo a transmissão e desenvolvimento de projetos em tempo real”, confidenciou o Prof. Me. Renam Serraglio Quaglio, coordenador do curso de Engenharia Civil.

Os resultados, entretanto, têm agradado os estudantes. “O sistema remoto implantado pela UniFAI tem agregado bastante e tem sido bem proveitoso em todas as aulas. O aproveitamento das aulas tem sido excelente e temos conseguido assimilar todas as matérias como se estivéssemos em aula presencial. Os professores têm se dedicado bastante e têm dado atenção especial a nós para sanar todas as nossas dúvidas”, opinou Beatriz Grespi Maião, aluna do 6º termo do curso de Engenharia Civil.

“Eu sou aluna do primeiro ano e, para mim, foi uma novidade. A pandemia pegou a todos de surpresa, mas estou vendo o cuidado que a universidade está tendo com os alunos e com os professores também”, avaliou Grace Carla de Oliveira Santos, do 2º termo de Direito.

“A gente está vivendo agora uma fase de readaptação. O ensino a distância, no começo, foi um tanto quanto complicado porque a gente perdeu aquele contato dentro da sala de aula, existia a barreira de tecnologia entre professor e aluno, os dois tiveram uma certa dificuldade em se readaptar, mas, agora, a nossa sala de aula virou o nosso quarto, o nosso escritório e, depois de um tempo estudando o sistema que estamos utilizando para ter as aulas, acho que conseguimos pegar o jeito. Então, a comunicação [entre] aluno e professor, ainda que não frente a frente, é possível ser feita, assim como as provas, as avaliações e os trabalhos. Tudo está ocorrendo dentro da medida do possível. Acho que esse é um sistema que veio para ficar e que vamos poder utilizá-lo mais para frente, quando acabar a pandemia, como uma forma de completar as atividades acadêmicas”, disse Luiz Octávio Amarins Cianca, aluno do 8º termo de Medicina.

As aulas, por enquanto, continuam a ser ministradas apenas no ambiente virtual, sem previsão de retorno presencial. “É claro que a gente sente muita saudade de estar no ensino presencial, mas, ainda assim, é muito gratificante saber que a gente consegue manter os nossos professores, funcionários e alunos em segurança nesse período tão complicado”, concluiu Estêvão Zilioli.