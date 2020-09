Custo por habitante da Câmara de Adamantina é o menor da região e está abaixo da média estadual

De acordo com análise feita pelo TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) voltada às despesas de custeio e pagamento de pessoal nas Câmaras Legislativas Paulistas, a Casa de Leis de Adamantina é a com menor gasto per capita na região da Nova Alta Paulista, composta por 30 cidades.

Além disso, os números do Poder Legislativo local estão abaixo até mesmo da média estadual.

O levantamento do órgão é embasado nas fiscalizações feitas no período de 12 meses, ou seja, de maio de 2019 e abril de 2020.

O gasto da Câmara de Adamantina, segundo os da dos do TCE-SP, está em R$ 52,42 por habitante, uma vez que conta com 9 vereadores.

No total foram gastos no período citado R$ 1.838.272,90 em despesa liquidada com pessoal (salários de funcionários e subsídios de vereadores) e custeio. E para chegar ao custo per capta este valor que é dividido entre 35.068 habitantes. Na média dos municípios, o valor apontado pelo TCESP dos Legislativos foi de R$ 2.890.383.896,39, portanto, R$ 85,85 por habitante.

A Câmara da região com maior custo per capta revelado pelo levantamento é a Flora Rica, com R$ 596,86.