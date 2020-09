Acidente deixa dois homens gravemente feridos, adamantinense estaria entre as vítimas

Um grave acidente envolvendo dois caminhões, teria deixado um dos motoristas em estado grave. Uma das vítimas seria morador e funcionário de uma empresa instalada em Adamantina.

O acidente ocorreu no começo da tarde desta quinta-feira (3), no trevo de Porecatu, próximo à entrada de Alvorada do Sul no Paraná.

Os caminhões envolvidos no acidente estariam carregados com areia e o outro com vísceras de animais.

O choque teria sido entre o caminhão e a cabine de ambos os veículos envolvidos quando um deles fazia a conversão no trevo de acesso que une a PR-170 à PR-190.

Uma das vítimas ficou presa às ferragens do veículo que conduzia e após ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi transportado para um hospital de Londrina pelo helicóptero do SAMU.

A reportagem do Adamantina permanece buscando maiores informações sobre este acidente e a atualização desta reportagem pode ocorrer a qualquer momento.