Acácio Rocha anuncia desistência da pré-candidatura a prefeito e reafirma que também não buscará reeleição como vereador

Por meio de comunicado divulgado nas suas redes sociais na manhã de hoje (quinta-feira (3), o vereador Acácio Rocha (PODE) anunciou oficialmente que desistiu da pré-candidatura a prefeito de Adamantina. “A decisão foi tomada após amplo amadurecimento e considerando todos os aspectos que são determinantes para o prosseguimento da proposta”, disse.

No texto ele afirma ainda que a decisão não traz qualquer ruptura interna ou distanciamento no partido. “Pelo contrário: a unidade e o espaço propiciados pelo PODEMOS local, pela coordenação regional e pela direção nacional, sempre foram nutridos com motivação e estímulo, além de promover todos esforços para que essa proposta pudesse prosperar”. E relata que houve importante diálogo interno e com a comunidade, lideranças locais e outros partidos, e conseguimos adesões relevantes e motivadoras.

Acácio também reafirmou que não será candidato à reeleição, como vereador. “Assim, sigo nesses meses finais da atual legislatura, na Câmara Municipal, para a conclusão do mandato a que me foi confiado, destacando o compromisso de, mesmo fora da estrutura de poder, continuar contribuindo para o crescimento da nossa cidade, invocando a ampla participação popular e a reivindicando a transparência nos atos públicos, entre aqueles que atuam e que venham a atuar em nossa cidade”.