Setembro Amarelo tem programação online em Adamantina

Em sua quarta edição, a campanha Setembro Amarelo terá uma versão online neste ano, em Adamantina. A mobilização promove ações pela valorização da vida e, diante da pandemia da Covid-19 e das medidas de distanciamento social, a programação deste ano foi configurada para acontecer no ambiente virtual. O esforço dos idealizadores é manter ativo o espaço de discussão e práticas de valorização da vida.

Em seu quarto ano, e nesta edição com o tema “Plano de Vida”, o Setembro Amarelo é uma realização do Poder Judiciário e Ministério Púbico da Comarca de Adamantina. A mobilização é liderada pela juíza de direito Ruth Duarte Menegatti e pela psicopedagoga Denise Alves Freire.

As atividades de 2020 são orientadas por um ebook denominado “Livro da Vida”, com um roteiro único de trabalho humanizado. A ferramenta organiza a proposta de discussão e sinaliza caminhos para que os participantes possam realizar as atividades (baixe aqui).

Além do ebook, a proposta para o atual Setembro Amarelo prevê, ainda, roda de conversas motivacionais, educacionais e informativas, além de entrevistas com relatos de história de vida. Esses conteúdos serão operacionalizados no Youtube, pelo canal “Universidade da Alma” (acesse aqui).

Apresentação

O texto de abertura do ebook traz em sua apresentação a síntese da metodologia que vai ser seguinte neste Setembro Amarelo. “Você iniciará um mergulho no universo de autoconhecimento com o foco na compreensão do seu papel no mundo. Essa cartilha será o seu manual para um salto qualitativo de vida. Aqui você encontrará exercícios e conceitos que irá tornar mais nítido seu papel, sua importância e sua responsabilidade com o projeto de vida. Durante o desenvolvimento das atividades, você terá oportunidade de realizar atividades práticas e fazer reflexões para compor de forma direta a construção da sua identidade pessoal e alcançar o melhor. Neste e-book você terá acesso a conteúdos que servirão de base de aprendizagem. O propósito é que você desenvolva, não apenas a visão da sua real importância no mundo, mas construa a sua identidade de modo a encontrar a direção no sentido de decisões mais acertadas, que sejam frutos da reflexão, conhecimento e compreensão de seu ambiente construído”, informa.

Em seguida, são apresentadas orientações básicas aos participantes. “Você terá quatro exercícios que possibilitam o auto desenvolvimento e o autoconhecimento. São atividades práticas que estimulam a evolução com o mundo interno e externo. Provoca a dialética relacional e estimula a construção de um projeto de vida e a busca do sentido existencial. Cada exercício deve ser realizado durante sete dias e pode ser repetido sempre que você sentir necessidade. É uma aprendizagem permanente e a cada repetição do exercício você pode dar um passo além e encontrar novas formas de estar dentro do seu plano de vida”, destaca o texto.

As quatro atividades estão divididas nos temas “O lugar que ocupo no mundo”, “- Missão, Visão e Valores, “Planejamento estratégico pessoal” e o “Livro de acontecimentos, sentimentos e realizações”.