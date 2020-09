Polícia prende 9 suspeitos de fraudar vestibular com venda de vagas em curso de medicina

A partir disso, a Polícia Civil realizou, em abril de 2019, a primeira fase da operação que prendeu 17 pessoas envolvidas no esquema.

Durante as investigações, a polícia apurou que a fraude no vestibular consistiu na realização da prova por terceiras pessoas, que se identificaram como os verdadeiros candidatos, denominados pela quadrilha como “pilotos” – pessoas que faziam as provas no lugar dos candidatos.

Eles assinaram as listas de presença e as folhas de respostas, assim como tiveram coletadas suas impressões digitais e captadas suas imagens durante a realização da prova do vestibular. Com isso, os investigadores passaram a trabalhar para identificar os “pilotos”.

Os mandados contra o grupo são cumpridos nesta quarta-feira nas cidades de São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Natal e Mossoró (RN), Juazeiro do Norte (CE), Campina Grande (PB) e Montes Claros (MG).

Grupo movimentou R$ 5 milhões

O responsável por articular o esquema foi preso na primeira fase da operação, em abril de 2019.

Segundo a Polícia Civil, as investigações identificaram que o suspeito, que morava em Presidente Prudente, vendia as vagas para os cursos de medicina e também as transferências de alunos para outras faculdades.

Além dele, foram presas outras 16 pessoas envolvidas no esquema na primeira fase.