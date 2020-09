Nomes de ex-prefeitos aparecem em lista do TCE encaminhada à Justiça Eleitoral

O TC-ESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) publicou no último dia 12 de agosto de 2020 por meio do Comunicado SDG Nº 38/2020 e enviou à Justiça Eleitoral a lista dos agentes e ex-agentes políticos com pendências junto ao órgão, sendo contas rejeitadas ou aprovadas com apontamentos específicos, e ainda com contratos julgados irregulares.

Na relação aparecem os nomes de três ex-prefeitos de Adamantina: Ivo Francisco dos Santos Júnior – contas aprovadas com apontamento em apartado no exercício de 2016 –, José Francisco Figueiredo Micheloni – contas aprovadas com apontamento em apartado no exercício de 2016 – e José Laércio Rossi – contas rejeitadas no exercício de 1997.

O documento apresenta os nomes de responsáveis por contas ou contratos analisados, julgados e transitados em julgado pelo TCE-SP entre 6 de agosto de 2012 e 6 agosto de 2020.