Motociclista morre em acidente entre moto e carro

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os veículos bateram de frente na altura do quilômetro 176. Não há informações sobre a causa do acidente.

Ainda de acordo com a corporação, o motorista do carro foi levado ao pronto-socorro da cidade com ferimentos leves. Já o motociclista, que não foi identificado, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Itapetininga (SP).