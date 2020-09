Vasco e Botafogo fazem clássico na Quarta Fase da Copa do Brasil

O clássico carioca Botafogo e Vasco é o destaque da Quarta Fase da Copa do Brasil. A definição saiu por meio de sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta terça-feira (1° de setembro), na Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro. Os Alvinegros serão os mandantes no primeiro jogo, e, consequentemente, os Cruzmaltinos terão a mesma condição no confronto de volta. As cinco partidas Quarta Fase serão disputadas nas semanas do dia 23 e 30 deste mês. As datas, horários e o estádios serão confirmados futuramente.

Já Fluminense e Atlético-GO farão o outro confronto envolvendo equipes da Série A. O Dragão decidirá em casa a vaga para a próxima fase. O atual campeão da Copa do Nordeste, o Ceará, também jogará sob os seus domínios a segunda partida contra o Brusque-SC, que é finalista do Campeonato Catarinense.

Em outras duas partidas teremos o enfrentamento de times que disputam a Série B. A Ponte Preta encara o América-MG, enquanto o CRB duela com o Juventude. O Coelho e o Galo da Pajuçara terão a oportunidade de decidir em casa.