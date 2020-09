Operação prende advogado suspeito de envolvimento com o crime organizado

A Polícia Civil prendeu na tarde desta segunda-feira (31) um advogado, de 42 anos, suspeito de envolvimento com o crime organizado em Presidente Prudente.

Segundo a Polícia Civil, as investigações apuraram que o advogado sediado em Presidente Prudente trabalhava para uma organização criminosa realizando pesquisas sobre autoridades públicas e sobre material usado rotineiramente em ações do bando, como explosivos, armas, emulsões e drones, além de articular o que chamou de “tabuleiro” (planos de ação criminosa) e “ameaças” a outros detentos do sistema prisional, a depender da conveniência determinada.

Nesta segunda-feira (31), além da prisão preventiva decretada pela Justiça, os policiais ainda cumpriram duas buscas em imóveis do investigado, sendo uma na residência e outra no escritório, na presença de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), todas em Presidente Prudente.

Ainda com o advogado, segundo a Polícia Civil, foram apreendidos, através da 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Presidente Prudente, equipamentos de informática e um simulacro de arma de fogo.

Após o término das diligências, o preso será encaminhado a uma unidade penitenciária, onde permanecerá à disposição da Justiça.