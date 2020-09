Internado com coronavírus, Parrerito é entubado após mal súbito

Internado desde sábado, 29, após ser diagnosticado com covid-19, o cantor Parrerito precisou ser entubado depois de ter um mal súbito na tarde da segunda-feira, 31. Integrante do Trio Parada Dura, o sertanejo está em um hospital em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Uma publicação feita no Instagram do Trio Parada Dura nesta terça-feira, 1, informou que o quadro do cantor é “estável”, e que ele está na UTI do Hospital Unimed desde a tarde de ontem, 31. “O cantor está em UTI com uso de respirador mecânico e sob observação médica”, diz a publicação.

Com 67 anos de idade, Parrerito faz parte do grupo de risco para a covid-19. O Trio Parada Dura chegou a se apresentar em uma live no domingo, 30, sem Parrerito. A atualização sobre o estado de saúde do cantor inclui um agradecimento pelas “mensagens de carinho e boas energias para a recuperação do Parrerito”.

Criado em 1973, a formação mais famosa do Trio Parada Dura surgiu em 1975, com os cantores Creone, Barrerito e Mangabinha. Na formação atual, apenas Creone se mantém, e é acompanhado de Parrerito, irmão de Barrerito, e Xonadão.