Em ambiente virtual, Semana Acadêmica de Ciências Biológicas começa nesta quarta, 2

Tem início nesta quarta-feira, 2 de setembro, a VIII Semana Acadêmica de Ciências Biológicas do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), com o apoio da Pró-Reitoria de Ensino. O evento, que pela primeira vez será realizado totalmente em plataforma on-line, se estenderá até a sexta-feira, 4, sendo voltado a estudantes e profissionais da área.

Os encontros diários se darão nos canais da UniFAI no YouTube e no Facebook, a partir das 19h30. Durante as transmissões será disponibilizado um QRCode para que o participante registre sua presença, garantindo direito a um Certificado de Participação e à presença nas disciplinas do dia.

“Esse ano, a Semana Acadêmica do curso de Ciências Biológicas da UniFAI tem como enfoque a zoologia, uma área da Biologia que estuda os animais nos seus mais variados aspectos. A maioria das pessoas gosta de bichos. Alguns exercem uma ressonância emocional mais intensa sobre nós, enquanto outros causam verdadeiro pavor. Em ambas situações os animais sempre têm algo a nos ensinar. É um universo fascinante e ainda com muitas descobertas a serem realizadas”, destacou a Prof.ª Ma. Daniele de Oliveira Moura Silva, coordenadora do curso.

Para a quarta-feira, 2, a programação prevê duas palestras, sendo a primeira sobre “Mergulho, Conservação e Vida Marinha”, a ser ministrada pelo biólogo marinho e pesquisador Erick Comin. Na sequência, a partir das 21h10, o educador ambiental, bombeiro e especialista em resgate de fauna Eduardo Gustavo falará sobre as “Serpentes do Brasil”. O palestrante também é escritor, consultor da Polícia Militar Ambiental, instrutor de Fauna do Exército Brasileiro e fundador do canal ‘Biologia com Eduardo Gustavo’.

Na quinta, 3, o debate será aberto com o assunto “Olha o Narigudo aí. Ecologia e Conservação de Tamanduás. Onde Estamos?”, com a bióloga, Alessandra Bertassoni, que é mestre em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), doutora em Biologia Animal pela Universidade Estadual Paulista (Unesp) e analista técnico-científica voluntária pelo Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás do Brasil (Projeto Tamanduá).

A segunda palestra da segunda noite da Semana Acadêmica será voltada à “Terapia Floral de Bach em Humanos e Animais”, com a médica veterinária Silvana Gomes Gonzalez, docente do curso de Medicina Veterinária da UniFAI e proprietária do Emerge Centro de Diagnóstico Médico Veterinário, que atua no Diagnóstico Laboratorial para mamíferos, peixes, aves e répteis.

O último dia do evento começará com a palestra sobre a “Origem e a Importância dos Animais Domésticos”, trazendo o biólogo Eduardo Klöckner. Já o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UniFAI, Prof. Dr. José Aparecido dos Santos, encerrará a Semana Acadêmica de Ciências Biológicas ao abordar o tema da “Adaptação às Mudanças Climáticas e o Projeto Euroclima”.

“Convido a comunidade, principalmente os amantes da Biologia, a prestigiar a VIII Semana Acadêmica do curso de Ciências Biológicas da UniFAI, que acontece em comemoração ao Dia do Biólogo, [comemorado em] 3 de setembro”, completou Daniele Moura.