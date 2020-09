Corinthians anuncia venda dos naming rights da Arena

Os valores da negociação foram mantidos sob sigilo, mas a reportagem do ge apurou que será de R$ 300 milhões pelo direito de dar nome ao estádio do Timão. Um ganho estimado de R$ 15 milhões ao ano, como contou o colunista Rodrigo Capelo.

Com uma lista extensa de produtos e outras marcas em seu catálogo, a Hypera escolheu como nome do estádio Neo Química Arena. É com esse “batismo” que a casa do Timão amanhecerá no aniversário de 110 anos do clube, nesta terça-feira.