Chitãozinho e Xororó adiam celebração de 50 anos para 2021, projetam show ‘grandioso’ em NY

A única canção inédita do novo EP que ainda está “no forno” se chama “Imagina” e será lançada em setembro, provavelmente em mais uma live, que, apesar da diminuição do interesse do público, a dupla não pretende deixar de fazer. ” É uma coisa que o mercado publicitário assimilou muito bem. A gente tem feito muitas lives coorporativas. Acho que essa pandemia serviu para isso, ela deu um nicho a mais para a gente trabalhar. Logo também devemos anunciar shows em drive-in”, disse.

Chitãozinho & Xororó, Zezé di Camargo & Luciano e Leandro & Leonardo mudaram a história do sertanejo na década de 1990 com um dos projetos mais bem sucedidos do segmento. O “Amigos” fez parte da grade da TV Globo de 1995 a 1998 e retornou, no ano passado, com uma turnê pelo Brasil com o quinteto – Leandro morreu em julho de 1998 vítima de um câncer. Em 2020, os músicos fariam pelo menos mais quatro apresentações. No entanto, metade delas, em Uberlândia (MG) e Ribeirão Preto (SP), foi adiada para o ano que vem devido à Covid-19.

As únicas datas que ainda continuam marcadas para este ano são as duas em São Paulo, no Allianz Parque, inicialmente previstas para 8 e 9 de agosto e adiadas para os dias 12 e 13 de dezembro. Apesar da indefinição em relação à situação da pandemia no Brasil, Chitãozinho ainda mantém esperanças de conseguir se apresentar. O show do dia 12 está com todos os ingressos esgotados.

“Se estiver liberado, nós vamos fazer sim, porque os ingressos estão todos os vendidos. Vai depender dos governos, das autoridades de saúde, da situação que nós vamos estar no final do ano, mas eu espero que aconteça sim”, explicou. A capital está na fase amarela do Plano São Paulo de retomada da economia, que ainda não permite shows com público.