BAEP recupera caminhão furtado e apreende mais de duas toneladas de maconha

Em patrulhamento de rotina pela Rua Antônio Rodrigues, uma equipe do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) percebeu que um caminhão entrou na contramão de direção na Avenida São Paulo com os faróis apagados.

Os policiais realizaram a abordagem e, em busca pessoal, encontraram com o condutor do caminhão a quantia de R$ 3.314 e dois aparelhos celulares. Durante a entrevista com o indivíduo, ele alegou que não sabia do valor em espécie que tinha em sua carteira.

Questionado o porquê estava na contramão de direção e com faróis apagados, o motorista relatou que estava indo para cidade de São José do Rio Preto descarregar uma carga de repolho, mas que havia errado o caminho e se perdido em Presidente Prudente.

Contudo, demonstrando nervosismo, o homem começou a contradizer as próprias afirmações. A equipe realizou outra entrevista e o indivíduo confessou que no meio da carga havia certa quantidade de maconha.

Sobre o caminhão, o homem disse que o pegou já carregado próximo a Presidente Prudente e que seguia rumo a São José do Rio Preto; depois partiria para Brasília (DF), onde receberia R$ 3.000 pelo transporte da droga.

Os militares realizaram busca veicular e localizaram na carroceria, sob a carga de repolhos, a quantidade de 2.137,105 quilos de maconha prensada, divididos em diversos tabletes.