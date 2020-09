Homem é preso após desacordo em programa sexual na rodovia em Adamantina

Um homem foi preso na tarde desta terça-feira (1), após um suposto desacordo durante um programa sexual com uma mulher em Adamantina.

Segundo apurado pelo Núcleo de Reportagem do Adamantina Net junto à Polícia Militar que atendeu a ocorrência, o fato aconteceu na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294), trevo da Cidade Joia (ainda na área urbana).

A mulher teria sido abordada no local onde combinou o programa com o homem.

Ambos teriam seguido juntos para uma área rural às margens da Rodovia Vicinal Plácido Rocha, onde teriam iniciado o programa sexual.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher informou que em certo momento em que os dois praticavam a relação sexual, ela solicitou para que o mesmo parasse, o que não teria sido atendido.

Já o homem, afirmou durante a confecção do boletim de ocorrência, que em momento algum houve o pedido para que o ato fosse encerrado. Ele disse ainda que combinou o programa no valor de R$ 50, porém, a mulher teria voltado atrás e cobrado o valor de R$ 100 do mesmo.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu as partes para a Delegacia de Defesa da Mulher onde a delegada responsável deliberou pela prisão do acusado.

Após a apresentação da ocorrência, ele foi encaminhado para a Cadeia Pública de Adamantina onde permanece isolado e à disposição da Justiça.

Uma audiência de custódia deve acontecer nesta quarta-feira (2), onde a Justiça vai determinar se mantém o homem detido ou se ele será solto para responder ao processo em liberdade.