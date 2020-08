Polícia Civil de Adamantina participa de projeto de acolhimento a mulher vítima da violência

A Delegada de Polícia Assistente da Seccional de Adamantina, Drª Laíza Fernanda Rigatto Andrade, participou na última sexta (28) de projeto visando apoiar mulheres vítimas de violência doméstica, que consistiu na criação de um espaço para atendimento das citadas vítimas na Santa Casa de Adamantina.



O evento, além da presença da Delegada, contou com a participação de membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Militar, sendo abordada a problemática da violência doméstica contra a mulher e as perspectivas de atuação no combate e acompanhamento das vítimas.