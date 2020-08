Motoristas morrem após carros colidirem frontalmente

Segundo a concessionária que administra a via, Renovias, um dos carros entrou na contramão da pista e bateu de frente com o outro veículo, que seguia no sentido contrário. O carro chegou a percorrer cerca de um quilômetro na contramão antes da colisão.

O motorista da HRV, que foi atingido, chegou a ser socorrido para a Santa Casa de Mogi Mirim, mas segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O outro condutor morreu no local.