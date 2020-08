Festa do Peão de Barretos 2020 é cancelada; Gusttavo Lima estará em 2021

A Festa do Peão de Barretos de 2020 foi oficialmente cancelada. A 65ª edição do evento agora está programada para acontecer entre os dias 19 e 21 de agosto de 2021, no mesmo período em que é tradicionalmente promovido.

O festival havia sido adiado para outubro deste ano por conta da pandemia do coronavírus. Em comunicado, a organização afirmou que os ingressos adquiridos para 2020 são válidos para 2021, seguindo as normas da lei nº 14.046 de 24 de agosto de 2020.

Gusttavo Lima será embaixador da festa novamente. O artista já representou o evento nos anos de 2017 e 2018 e aceitou o convite feito pelo diretor cultural Pedro Muzeti, na madrugada de hoje. Conforme comunicado emitido pelo evento, ele é a primeira atração confirmada para 2021, com apresentação prevista para o dia 21 de agosto.

O Barretos Motorcycles, que reúne motociclistas no Parque do Peão, também foi adiado para o próximo ano e acontecerá entre 30 de abril e 2 de maio.