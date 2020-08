Caminhões batem, e carga de cimento fica espalhada

Segundo a concessionária Entrevias, que administra o trecho, o acidente ocorreu no quilômetro 329 da rodovia, por volta das 13h40, quando um caminhão com um cilindro bateu na traseira do outro com sacos de cimento. A carroceria do veículo reservatório, que estava vazio, se soltou e caiu na pista.

Já a carga de cimento despencou e ficou espalhada no asfalto do sentido Sul da rodovia. As duas faixas precisaram ser interditadas, mas o trânsito flui pelo acostamento, apesar de lento.