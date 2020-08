Batida entre carro e caminhonete deixa vítima presa às ferragens

Seis pessoas foram socorridas com ferimentos depois de um acidente no final da tarde deste sábado (29) na Rodovia Prefeito Antônio Jorge Pinto (SP-147), que liga a Rodovia Marechal Rondon (SP-300) a Anhembi (SP).

Segundo a corporação, foi necessário retirar as portas e a coluna do carro para socorrer uma das vítimas, que estava presa no lado do passageiro.

Todos tiveram ferimentos e fraturas, de acordo com os bombeiros. Eles foram levados para hospitais de Botucatu.