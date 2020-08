Após prisão de suspeito, polícia localiza centenas de cabeças de gado furtadas

O trabalho está sendo feito depois que um homem de 43 anos foi preso, suspeito de envolvimento no furto de gado, e a polícia localizou mais de 400 animais em quatro propriedades utilizadas por ele em Quatá.

De acordo com a delegada da DIG de Tupã, Milena Davoli, a operação foi feita em conjunto com a DIG de Jales, que fez um flagrante de furto de gado e encontrou os dados do suspeito dentro de um caminhão que foi interceptado transportando os animais.

Depois disso, foi solicitado o apoio da DIG de Tupã, que mapeou as quatro propriedades e cumpriu mandados de busca e apreensão.