BAEP prende indivíduo com tabletes de maconha

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante com seis quilos de maconha na noite deste sábado (29), no Parque Residencial Carandá, em Presidente Prudente. A droga foi encontrada dentro de um carro.

Em patrulhamento pela Rua José Barcelos, policiais militares do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) viram o suspeito com o veículo estacionado.

Conforme as informações do Boletim de Ocorrência, no período noturno, o local é costumeiramente frequentado por casais em veículos e, como o homem estava sozinho, os policiais decidiram abordá-lo.

O suspeito disse aos militares que esperava uma mulher, mas exalava cheiro de maconha. Após o rapaz confessar que havia droga no veículo, os policiais encontraram oito tabletes de maconha no assoalho dianteiro do passageiro.

Segundo o boletim, o jovem alegou que a droga não era dele e que receberia pela entrega R$ 200 e mais 50 gramas do entorpecente.

Durante o registro da ocorrência na Delegacia Participativa, policiais civis efetuavam a vistoria no veículo para a apreensão, quando localizaram no carro uma faca com resquícios de droga e uma máquina de cartão.