Justiça manda União indenizar família de policial federal morto em tiroteio com traficantes

Consultada, a Advocacia Geral da União (AGU) não se manifestou até a publicação desta matéria.

O tiroteio aconteceu no dia 25 de setembro de 2013, na rodovia SP-255, em Bocaina, na divisa com a cidade de Boa Esperança do Sul (SP). Na ocasião, policiais da PF estavam no local quando um avião se preparava para pousar.

Cerca de 20 investigadores estavam envolvidos na operação que tentava desarticular uma quadrilha que usa pistas rurais para o tráfico de drogas.

Ao perceber a movimentação dos policiais, o piloto arremeteu, mas a aeronave caiu a 200 metros da pista. O avião, que transportava meia tonelada de pasta base de cocaína, pegou fogo, mas o piloto sobreviveu e foi preso.

Segundo a PF, criminosos que aguardavam o pouso do avião começaram a trocar tiros com os policiais. Durante o tiroteio, o agente Fábio Ricardo Paiva Luciano foi atingido no peito e levado para a Santa Casa de Jaú, mas não resistiu.