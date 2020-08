Integrantes de quadrilha ganhavam cerca de R$ 300 mil por mês com golpes em site de compra e venda, diz polícia

“A movimentação do dinheiro é uma coisa absurda. Não é qualquer um que ganha. Às vezes, o bando conseguia alcançar valores de mais de R$ 2 milhões. Agora, existe a outra ponta também, as pessoas ligadas às organizações criminosas que também são pagas. Então, esse é só dinheiro que chegava aos mentores intelectuais”, informou Júlio durante entrevista.

De acordo com o delegado, um dos integrantes da quadrilha foi identificado e revelou como funcionava o esquema que envolve uma facção criminosa que atua nas comunidades do Rio de Janeiro.

“Eles são de alta competência e fazem isso com muita facilidade. O estelionatário acaba pedindo tanto para o comprador como o vendedor mentirem mutuamente. Então, eles não falam o valor do veículo, só fazem negócio com o estelionatário que muitas vezes está em outro estado e até mesmo outro país. No nosso caso, eles estavam em Cuiabá (MT)”.

Sem saber que estavam sendo enganadas, as vítimas depositavam o dinheiro dos veículos em uma conta de um laranja. A quantia era transferida para outro estado e depois entregue para os mentores da organização criminosa.

Além dos quatro presos durante a operação, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão. Outros 20 integrantes da quadrilha também foram identificados. As investigações continuam.