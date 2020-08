Inaugurado e entregue as chaves de 45 casas populares em Adamantina

A Secretaria de Estado da Habitação e Caixa Econômica Federal, juntamente com a Prefeitura de Adamantina entregaram nesta sexta-feira, 28 de agosto, mais 45 casas na Cidade Jóia.

Para evitar aglomerações, a cerimônia de entrega das chaves e o descerramento da placa inaugural aconteceu de forma virtual, diretamente do Palácio do Bandeirantes, na capital paulista, com transmissão em tempo real pelo Facebook da CDHU.

O secretário de Estado da Habitação, Flávio Amary, participou da solenidade juntamente com o vice-governador Rodrigo Garcia que descerram a placa inaugural. Também participou de forma virtual o deputado estadual Mauro Bragato.

O conjunto habitacional Adamantina O é resultado de parceria entre os governos estadual, federal e municipal.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) repassou o terreno doado pela prefeitura à Caixa Econômica Federal e realizou o sorteio das casas. A Secretaria de Estado da Habitação aportou, por meio da agência Casa Paulista, R$1,2 milhão nas moradias. O banco federal aplicou R$ 3,3 milhões e foi responsável pela licitação e acompanhamento das obras. O investimento total na obra foi de R$ 4,5 milhões. As moradias são destinadas às famílias com renda mensal até R$1.800. Elas têm até 120 meses para quitar o imóvel, sendo que as prestações variam entre R$ 80,00 e R$ 270,00 por mês.

O empreendimento está localizado na rua Santa Catarina com a rua Saldanha da Gama e é composto casas de dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e 48,81 m² de área construída. As unidades também respeitam e incorporam as melhorias de qualidade da Secretaria da Habitação, como pisos cerâmicos em todos os cômodos, azulejos nas paredes hidráulicas, medidores de água individualizados e infraestrutura completa com acessibilidade e outras melhorias.

Com a inauguração e a entrega das chaves, os mutuários já podem se mudar para a nova moradia, realizando assim o sonho da casa própia.