Furando a quarentena: Parque dos Pioneiros reúne grande público na noite desta sexta-feira

Um grande público voltou a se reunir no Parque dos Pioneiros, na noite desta sexta-feira (28). A aglomeração estava concentrada na Rua Sebastião Rombaldi, formada sobretudo por jovens.

Eles reproduziram cenas que sempre foram bastante comuns na região, de reunião, música alta, pedestres pelas ruas e bebidas.

Na noite desta sexta-feira a grande maioria não usava máscaras e não respeitava as recomendações de distanciamento, que são as principais medidas utilizadas para conter a transmissão do novo coronavírus.

A situação repercutiu na cidade, sobretudo entre grupos e aplicativos de mensagens, o que gerou revolta e questionamentos entre aqueles que seguem as recomendações, mantém isolamento, e veem um cenário de alta exposição à transmissão da Covid-19.

Segundo os relatos, a aglomeração pode alcançar mais vítimas, com riscos de vida, e ainda repercutir nos indicadores usados para determinar as fases do Plano São Paulo, que repercutem diretamente na atividade econômica da cidade.

Polícia Militar reúne equipe da região para dispersar público

Na manhã deste sábado (29), em contato com o comandante da 2ª companhia da Polícia Militar de Adamantina, capitão Eder Bressan, o mesmo destacou que não houve chamados ao 190, sobre a aglomeração, porém o policiamento de serviço identificou a aglomeração e tentou atuar e orientar, de imediato, para dispersar o público, o que não foi atendido.

Diante da situação e do grande número de pessoas no local, foram acionadas equipes de apoio da região, bem como a Força Tática, que se organizaram para uma ação mais estruturada.

Assim, foi formado um cordão, com as equipes, possibilitando a dispersão do público.

O comandante da PM relatou também que já comunicou o ocorrido aos órgãos municipais, para que tomem medidas complementares a respeito.