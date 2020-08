Vitamina B12 pode bloquear a reprodução do vírus da Covid-19

Pesquisadores indianos da Academia de Educação Superior de Manipal e do Centro Regional de Biotecnologia descobriram que a vitamina B12 pode bloquear a reprodução do novo coronavírus (Sars-CoV-2) .

Com o objetivo de descobrir moléculas com a capacidade de surprimir a poliproteína nsp12, contida no genoma do SARS-CoV-2 e responsável pela reprodução do vírus , os especialistas utilizaram modelos computadorizados para testar as hipóteses, que incluiam produtos naturais e medicamentos.

Os resultados, divulgados na publicação científica IUBMB Life, demonstraram que uma forma especial da vitamina B12 , chamada meticobalamina, é capaz de inibir a reprodução das células do novo coronavírus .

Segundo o estudo, “esta substância pode ser utilizada como meio profilático para grupos tais como equipes médicas, pessoas idosas e pessoas com doenças concomitantes para diminuir a probabilidade de infecção e prover auxílio de emergência no hospital “.

Apesar da descoberta, ainda é necessário realizar uma série de pesquisas e testes adicionais para alterar os protocolos de tratamento de pacientes diagnosticados com Covid-19.