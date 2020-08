Vereadores pedem informação sobre funcionamento do CIS

Na sessão ordinária realizada na noite da última segunda-feira (17) os vereadores Dinha Santos Gil e Aguinaldo Galvão, ambos do DEM (Democratas) apresentaram o Requerimento nº 170/20 sobre o Centro Integrado de Saúde.

No documento os legisladores solicitam informações a respeito do horário de atendimento à população, assim como quais são as especialidades médicas que estão sendo atendidas no CIS.

“Temos recebidos muitos questionamentos da população durante as últimas semanas com relação ao funcionamento daquela importante unidade de saúde. Então, fizemos esse pedido de informações para ter as informações para passar aos usuários”, justificaram os autores.

O Requerimento foi aprovado por unanimidade no plenário do Legislativo e encaminhado ao Poder Executivo para resposta.