Projeto ASA utiliza recursos do Imposto de Renda do Bem para compra de materiais pedagógicos, móveis, equipamentos e itens para o Parque Infantil

O Projeto ASA é mais uma entidade de Adamantina beneficiada com os recursos da Campanha Imposto de Renda do Bem.

De acordo com a Diretora de Ação Social da instituição, Franciele Peron Guarino, os recursos estão sendo bem utilizados e investidos totalmente em prol da melhoria dos atendimentos oferecidos às crianças e adolescentes da cidade.

Parte dos recursos recebidos foi investida na adequação do mobiliário, com o objetivo de atender os aspectos ergonômicos e de qualidade, com móveis apropriados a estatura das crianças, evitando induzir posturas corporais inadequadas que provocam acometimentos físicos e posturais em curto, médio e longo prazo, além de evitar desconfortos que podem gerar desatenção e desinteresse pelas atividades.



Foram adquiridos dois conjuntos de mesa com quatro cadeiras pré-escolar; seis conjuntos de mesa com quatro cadeiras, voltadas ao ensino fundamental; nove armários de aço, um roupeiro; uma estante de aço; um arquivo; 33 cadeiras; sete mesas com gaveta; nove ventiladores; e uma impressora multifuncional.

O novo mobiliário deve trazer maior segurança, conforto, funcionalidade e mobilidade, sendo compatíveis com as práticas lúdicas.

Outro investimento feito pelo Projeto ASA, a partir dos recursos do Imposto de Renda do Bem, foi à aquisição de materiais ludo pedagógicos, que serão utilizados no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, trata-se de um serviço realizado com grupos, organizado de modo a prevenir as situações de risco social, bem como ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolvendo o sentimento de pertença e de identidade, fortalecendo vínculos e incentivando a socialização e a convivência comunitária.

Os novos materiais serão utilizados como um facilitador da interação entre os atendidos, fortalecendo o convívio social em grupo.

Ciente da importância de se ter momentos de lazer e recreação em complemento aos serviços prestados, a direção do Projeto ASA adquiriu também itens para o Parque Infantil existente na sede da entidade, entre eles: um escorregador, um gira-gira, um balanço com três lugares e dois cavalinhos de mola.

DOAÇÕES

Até 31 de dezembro de 2020, as pessoas físicas e jurídicas podem realizar doações ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) ou ao Fundo Municipal do Idoso (FMI), podendo abater o valor doado do seu Imposto de Renda devido ao Governo, ou seja, na prática, ao ajudar uma entidade, o contribuinte vai pagar menos imposto à Receita ou receberá uma restituição maior.

Independente do valor, toda doação é bem-vinda e vai contribuir com os atendimentos prestados por várias entidades assistenciais de Adamantina, como a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), o IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina), o Lar Cristão, a Instituição Carlos Pegoraro (Casa do Garoto),o Projeto ASA e o Lar dos Velhos.

A doação é limitada a 6% do imposto devido e pode ser feita diretamente nas contas bancárias dos Fundos Municipais.

A conta bancária do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) é no Banco do Brasil, agência 0470-7, conta corrente 28.441-6, CNPJ 21.227.032/0001-02. Já a conta bancária do Fundo Municipal do Idoso (FMI) é na Caixa Econômica Federal, agência 027, Conta Corrente 06.00071001-7, CNPJ 27.409.042/0001-37.