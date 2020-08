PM prende dois indivíduos e apreende tabletes de maconha, ecstasy, LSD e munições

A Polícia Militar de Lucélia realizou a segunda grande apreensão de drogas e prendeu mais dois indivíduos em um período de menos de uma semana.



A ação policial foi desencadeada na noite desta quinta-feira (27), por volta das 23h na Rua Bem-te-vi, onde após denúncias de tráfico de drogas, os policiais militares passaram a observar o local e visualizaram um indivíduo chegando no local em uma motocicleta e estacionar defronte a residência informada na denuncia onde após breve contato com o morador, 19 anos, e terem “trocado algo”, condutor da moto se evadiu em seguida.



Acompanhado e abordado, o motociclista de 23 anos foi surpreendido com uma porção de maconha confessando prontamente ter acabado comprar no local onde havia acabado de sair. Ato contínuo ato contínuo policiais foram até a residência do de indivíduo de 19 anos que confessou a venda da droga bem como indicou o quarto onde foram localizados quantidade considerável de drogas sendo três tabletes grandes de maconha, seis porções médias da mesma droga, 13 comprimidos ecstasy, uma porção considerável esfarelada de maconha, sete selos LSD sintética, sementes maconha, uma balança de precisão, uma tesoura e um canivete com resíduos maconha e $ 303,00 notas diversas.



Durante a busca domiciliar, outro indivíduo que reside na casa, 29 anos, chegou ao local em um veículo VW Gol que percebendo a presença policial empreendeu fuga, mas foi acompanhado, interceptado e a abordado. Ele também foi conduzido até a residência, onde foram encontradas em seu quarto oito munições cal.380.



Diante dos fatos foi dado voz de prisão em flagrante delito aos moradores (19 e 29 anos) pelo cometimento crime de tráfico de drogas e associação para tráfico e posse ilegal munições, permanecendo, ambos, presos a disposição da Justiça. O usuário, 23 anos, ouvido e liberado.