ARTIGO: Tudo na mesmice de sempre na Província…

“Não há nada mais patético do que alguém que finge não saber do que você está falando, distorcendo suas palavras, e fazendo delas, o que ele quer que você diga.” (Ikaro Veras)

Sérgio Barbosa (*)

Entre as idas e voltas das CORES patrocinadas e mediadas pelo EXECUTIVO ESTADUAL neste VELHO TEMPO NOVO, ainda, em meio aos desencontros coordenados em todas as áreas pelo PSEUDO-GOVERNO do COISO com COISAS, não tem como levar adiante as propostas em nome da PREVENÇÃO frente ao COVID-19…

Como sempre, pode-se registrar sem mais e com muito menos que a COMUNIDADE LOCAL não colabora, isso é, muitas pessoas continuam agindo como se nada estivesse ocorrendo neste cenário de PANDEMIA…

Portanto, mais do que nunca, tudo pode acontecer daqui pra frente neste contexto GLOCAL, ou seja, do GLOBAL PARA O LOCAL, tendo em vista que a PREVENÇÃO deve ser COLETIVA de um jeito ou de outro…

Porém, os problemas continuam se acumulando em todas as áreas do MERCADO, desta forma, causando os mais diversos prejuízos por causa da FALTA DE CONSCIENTIZAÇÃO da população com relação ao controle do COVID-19…

Ainda, deve-se registrar que os poderes públicos em níveis estadual e municipal continuam tentando levar adiante medidas diversas para um CONTROLE EFETIVO dos problemas causados pelo aumento de números de PACIENTES e assim por diante…

Entretanto, não se pode esquecer que em ANO ELEITORAL, talvez, ELEITOREIRO para a maioria dos interessados em participar do processo agendado para o dia 15 de novembro deste ano, assim, devem ocorrem muitas decisões em nome deste ou do outro lado de um mesmo lado…

Em tempo de COISO, as denominadas MENTES BOVINAS continuam seguindo o TOQUE do BERRANTE, portanto, a MANADA está de acordo com o BOZZO de sempre, por isso e aquilo a PROVÍNCIA continua na MESMICE DE SEMPRE…

Existem muitas alternativas para um enfretamento RADICAL em tempo de PANDEMIA, todavia, como descrito acima, o cenário está contaminado pelo VÍRUS DAS ELEIÇÕES para o EXECUTIVO E LEGISLATIVO municipal em tempo de PANDEMIA GLOCAL…

Os interesses continuam os mesmo de sempre, ou seja, quem está no PODER não quer sair e quem quer entrar vai ter que esperar pelas ELEIÇÕES de um jeito ou de outro, desta forma, NADA DE NOVO EM TERRAS PROVINCIANAS…

Algumas CARTAS estão em cima da MESA deste jogo um tanto complicado para quem não quer deixar o PODER e pra quem está desejando este mesmo PODER, assim, cada qual com suas neuroses frente ao PODER PELO PODER…

Ainda, QUEM SOBREVIVER VAI SABER…

___________________

(*) jornalista diplomado e professor universitário.