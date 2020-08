Indivíduo é morto após trocar tiros com o BAEP da Polícia Militar

Um homem, de idade ainda não divulgada, morreu em decorrência de uma intervenção policial militar, em Paulicéia, nesta quinta-feira (27). A corporação chegou ao local durante diligências relacionadas a uma tentativa de homicídio contra um PM da cidade. A ocorrência ainda está em atendimento.

Conformou informou o major Ivan Garcia de Oliveira, comandante interino do 25º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I), por volta das 2h40, 13 disparos foram efetuados contra a casa de um policial militar da cidade.

Dez desses tiros atingiram a parte interior da residência, sendo um deles próximo do local onde uma criança dormia.

Após o crime registrado na madrugada, começaram apurações e diligências pela cidade para localizar os envolvidos na tentativa de homicídio, com apoios do policiamento de área, da Força Tática e do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), quando a corporação chegou a nomes de suspeitos que, inclusive, são conhecidos por andarem armados, segundo contou o major.

Quando policiais do BAEP chegaram à casa do suspeito, ainda de acordo com o oficial, o homem disparou duas vezes contra a equipe, que revidou. O indivíduo foi baleado e morreu no local.

Em vistoria na casa, a PM localizou um revólver de calibre 38 e uma pistola de calibre 765, cujo calibre “bate” com o da arma utilizada nos disparos efetuados na casa do militar. Já em buscas no carro do indivíduo, a polícia encontrou diversas cápsulas deflagradas que ainda serão analisadas.