Corinthians e Fortaleza empatam e seguem na parte de baixo da Série A

Corinthians e Fortaleza entraram em campo nesta quarta-feira (26) podendo dar um salto na tabela e se aproximar da zona de classificação à Libertadores. O empate por 1 a 1 na Arena do Timão, que encerrou a quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, manteve alvinegros e tricolores na metade de baixo da tabela.

As duas equipes foram a cinco pontos. Pelo saldo de gols, o Corinthians ocupa a 12ª posição, enquanto o Fortaleza é o 14º. Entre eles está o Red Bull Bragantino, com o mesmo saldo do Leão (-1), mas tendo balançado mais vezes a rede que os cearenses (seis a quatro).

Em um primeiro tempo sem emoções, as únicas chances foram do Corinthians. Aos sete minutos, o atacante Léo Natel avançou pela esquerda, cortou para dentro e bateu colocado, forçando Felipe Alves a espalmar com a ponta dos dedos para escanteio. Aos 15, o lateral Fagner recebeu uma bola invertida pelo também lateral Sidcley e bateu de primeira, parando outra vez no goleiro do Leão.

O desenho da etapa final era o mesmo da inicial até os 18 minutos, quando o Fortaleza, que estava quietinho, compactado na defesa, saiu na frente. Acostumado a estar na grande área para finalizar, desta vez o centroavante Wellington Paulista cruzou pela esquerda e o meia Romarinho se antecipou à zaga para abrir o placar. Um gol para dar mais ânimo à partida.

Quatro minutos depois, em uma mesma jogada, o zagueiro Danilo Avelar e o meia Luan acertaram a trave. Mas, aos 30, Luan teve melhor sorte. A zaga do Leão afastou mal e a bola caiu nos pés do meia do Corinthians, que acertou uma bomba da meia-lua, de primeira. As jogadas do atacante Yuri César deixaram o Fortaleza mais perto do segundo gol, mas o time cearense pecou na pontaria.

O Fortaleza volta a campo sábado (29), às 21h (horário de Brasília), contra o Bragantino, na Arena Castelão. Já o Corinthians, no domingo (30), tem o clássico diante do São Paulo, às 11h (horário de Brasília), no Morumbi.