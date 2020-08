Construção de galerias no entorno do Pioneiros entra na fase final

A Secretaria Municipal de Obras de Adamantina está na fase final de construção e ampliação das novas galerias de captação de águas pluviais no entorno do Parque dos Pioneiros.

Segundo o secretário Welington Zerbini, a obra executada na rua Sebastião Rombaldi, tem como finalidade a captação do alto volume de água proveniente das chuvas que caem sobre o município para que estas não invadam o parque, causando erosão no solo e consequentemente maiores danos no local.

A construção das galerias e bocas de lobo já foram concluídas. Também foi feita a ligação da mesma na nova linha de tubos que compõe o sistema de captação hídrica do parque.

Finalizando a obra, estão sendo reconstruídas as calçadas que compõe a pista de cooper e caminhada. Todo o serviço está sendo realizado por funcionários da Prefeitura e deve ser concluído nos próximos dias.