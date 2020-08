Beneficiários do Adamantina O recebem as chaves das casas amanhã (28)

Cerimônia de entrega do empreendimento será realizada pelas redes sociais do Governo do Estado

A Prefeitura de Adamantina informa que amanhã (28) acontecerá a assinatura do contrato no Ginásio de Esportes Paulo Camargo e a entrega das chaves para os sorteados no Adamantina O Conjunto Habitacional Murilo Jaccoud.

A partir das 11h30, o Governo do Estado de São Paulo realizará por meio de suas redes sociais uma cerimônia de entrega do empreendimento no município. Na última sexta-feira (21), foi realizado o sorteio dos endereços das casas.

Na segunda-feira (24), os beneficiários fizeram a assinatura do ateste que consiste em um documento onde constam as informações como: nome do sorteado, CPF, endereço, número da casa e o empreendimento que é o Adamantina O. Os representantes da CDHU entrarão em contato para a assinatura.

E hoje (27), uma live foi realizada para dar informações aos beneficiários sobre o contrato e também sobre o projeto social que será executado no empreendimento após a entrega do mesmo.