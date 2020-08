Semana de Psicologia On-line da UniFAI tem início no dia do psicólogo

Terceira edição do evento acadêmico será realizada em ambiente virtual

Com o objetivo de gerar interação dos estudantes e discutir sobre as produções da graduação, o curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) promove nesta quinta e sexta-feira, dias 27 e 28, a Semana de Psicologia On-line, data escolhida em razão da comemoração do dia do psicólogo, celebrado em 27 de agosto.

O evento, aberto e gratuito, será realizado na plataforma Google Meet às 19h30. Os temas da primeira noite serão divididos em três salas virtuais, cuja programação está disponível em unifai.com.br.

“No primeiro dia irão ocorrer mostras de trabalhos de práticas em estágio e de resultados parciais ou finais de trabalhos de conclusão de curso, visando tornar os discentes protagonistas do evento, já que estiveram esses últimos cinco meses impedidos de atividades práticas em decorrência do isolamento social imposto pela pandemia. Inclusive, a própria organização do evento, incluindo a arte para divulgação, contou com os alunos”, afirma a coordenadora do curso, Profª Ma. Magda Arlete Vieira Cardozo.

No dia 28 haverá uma mesa-redonda virtual composta por três alunos egressos, com o objetivo de enfocar os estudantes e ex-alunos da UniFAI com suas respectivas jornadas e conquistas institucionais.

A mesa será composta por Ana Paula Cossi Morita Borri, que se formou em 2010 e trabalha no sistema penitenciário, sobre o tema: “O trabalho multiprofissional no sistema prisional”; Mateus Henrique Bevilacqua Nascimento, graduado em 2018, que trabalha na Santa Casa de Adamantina sobre “A prática profissional e a atuação no hospital geral: desafios e conquistas”; e Gabriel Morellato, também graduado em 2018, cuja atuação ocorre no Polo de Atividades Integradas (PAI) Nosso Lar, que irá ministrar a respeito da “Trajetória acadêmica e a importância dos estágios na iniciação da vida profissional”.

Os estudantes e público externo à UniFAI podem participar por meio do acesso ao link correspondente à programação de interesse, conforme descrito a seguir:

27/08

Sala 1

Código da turma: slrbkat

Link do Meet: https://meet.google.com/ lookup/fj2uyv7new

Sala 2

Código da turma: yfhkwkk

Link do Meet: https://meet.google.com/ lookup/epmn7qm6xw

Sala 3

Código da turma: ekftolp

Link do Meet: https://meet.google.com/ lookup/gvbdxm7y4c

28/08

Mesa-Redonda

Código da turma: h7ebpnk

Link do Meet: https://meet.google.com/ lookup/boblgbyo7w