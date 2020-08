Em pleno funcionamento, UBS do Jardim Brasil conta com profissionais em diversas áreas

Recém-inaugurada, a Unidade Básica de Saúde do Jardim Brasil em Adamantina conta com uma equipe de profissionais atendendo a população daquele bairro e também do Itamarati em diversas áreas.

Segundo o secretário de Saúde, Gustavo Taniguchi, o funcionamento teve início no mesmo dia da inauguração, onde a população começou a ser recebida na unidade de saúde para atendimentos diversos.

Além da equipe de enfermagem, atuam na UBS um médico clínico geral e as demandas de nutrição, psicologia, fisioterapia e outras são acolhidas na unidade e encaminhadas para o Centro Integrado de Saúde, o CIS, onde o paciente prossegue sendo acompanhado por uma equipe multiprofissional.

Em entrevista à TV Folha Regional, o secretário destacou que o atendimento com dentista ainda é realizado em outras unidades do município, porém, em breve a unidade do Jardim Brasil vai contar também com um gabinete odontológico para atendimento exclusivo dos moradores daquela região.

Gustavo destacou ainda que a inauguração do novo prédio está proporcionando aos moradores melhores condições de atendimento, espaço amplo e um corpo de profissionais altamente capacitados e comprometidos com o bem-estar dos pacientes do Jardim Brasil e Itamarati.