Aluna de Psicologia tem projeto de pesquisa aprovado no Programa Voluntário de Iniciação Científica da UniFAI

Bruna Mileny Moreira dos Santos, estudante do 6º termo do curso de Psicologia do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), teve seu projeto de pesquisa aprovado neste mês pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para ser beneficiado com o Programa Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC), que integra o Programa Financeiro de Incentivo Acadêmico (PFIA) da Instituição.

Intitulada “Estudo Qualitativo sobre os Aspectos Psicossociais do Paciente com Disfunção da Articulação Temporomandibular [DTM]”, a pesquisa, que ainda está na fase inicial de levantamento bibliográfico, pretende buscar a melhor compreensão dos fatores psicossociais dos pacientes com essa disfunção. “O projeto será enviado ao comitê científico de estudos com seres humanos, junto ao Ministério da Saúde e, posteriormente, vamos fazer a coleta de dados por meio de entrevistas com pacientes que possuem a disfunção para que possamos analisar os fatores psicossociais, limitações, restrições e a qualidade de vida desses sujeitos”, explicou a aluna, que recebe orientação da Prof.ª Ma. Evelyn Yamashita Biasi.



Segundo Bruna, esse projeto está inserido no campo da Psicologia da Saúde. “Nesse sentido, a Psicologia adentra esse espaço tentado não só compreender o sofrimento e limitações desses pacientes, mas intervir, com métodos e técnicas de tratamento, prevenção e promoção da saúde”, pontuou, ao emendar que “a Psicologia, como ciência e profissão, deve estar ligada aos problemas sociais e de saúde das populações, produzindo conhecimentos que possam embasar a oferta de uma melhor qualidade de vida à população”.

Com essa pesquisa, Bruna e a Prof.ª Evelyn esperam contribuir para o desenvolvimento do conhecimento científico sobre a temática. “Mas, também, desejamos que essa pesquisa possa embasar práticas futuras de atendimento com os pacientes com DTM no campo multi e interdisciplinar, quem sabe podendo ser realizadas dentro da própria UniFAI a partir dos estágios profissionalizantes, visto que temos estrutura e capacidade para isso”, completaram a estudante e a orientadora.

PFIA

A UniFAI possui desde setembro do ano passado um programa que permite descontos e benefícios que variam de 5% a 15% nas mensalidades por um período determinado.

O benefício é permitido a partir da Lei nº 3.915/19, que criou o Programa Financeiro de Incentivo Acadêmico (PFIA) e que, por sua vez, prevê descontos e benefícios em sete situações: “Iniciação Científica”, “Segunda Graduação”, “Fidelidade”, “Ex-Aluno”, “Melhor Aluno”, “Mérito” e “Amigo”.

De acordo com a Lei, para candidatar-se a quaisquer das modalidades do PFIA, “o aluno deverá, obrigatoriamente, estar regularmente matriculado no ato do requerimento do benefício, em um dos cursos de graduação presenciais ou pós-graduação oferecidos” pela UniFAI. As inscrições deverão ser realizadas nos períodos estabelecidos pela Reitoria da Instituição.

Ainda segundo o texto da Lei, alunos já contemplados por outros programas estudantis que proporcionem incentivos financeiros, descontos, bolsas e auxílio ao estudo, não poderão ser beneficiados com o PFIA e os benefícios de cada categoria não são cumulativos entre si.

Cada caso será analisado pela Comissão de Avaliação dos Programas Financeiros de Incentivo Acadêmico, designada pelo reitor. Essa Comissão poderá recomendar, mediante parecer, a exclusão ou inclusão de alunos no PFIA, conforme avaliações periódicas.

Modalidades

Na modalidade “Fidelidade”, o estudante beneficiado terá desconto de 5% sobre o valor da mensalidade. Nesse benefício se enquadram alunos cujo pai e/ou mãe concluíram cursos de graduação na UniFAI. Na “Segunda Graduação”, é oferecido desconto de 5% sobre o valor da mensalidade, aos calouros que já possuam diploma de graduação em outro curso oferecido pela Instituição.

Já na categoria “Ex-Aluno”, o desconto chega a 15% sobre o valor da mensalidade ao ex-aluno concluinte da graduação que efetivar sua matrícula em quaisquer cursos de Pós-Graduação oferecidos pelo Centro Universitário de Adamantina.

Para o “Melhor Aluno”, o desconto de 5% é destinado ao estudante que obtiver o melhor Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) de seu curso, tomando como base o semestre anterior ao da concessão. Neste caso, o benefício terá validade apenas para o semestre em que se der a avaliação pela Comissão de Programas Financeiros de Incentivo Acadêmico, dentre os alunos que fizerem sua rematrícula dentro do período regular previsto no calendário escolar, previamente divulgado pela Instituição.

Na modalidade “Mérito”, o desconto de 10% sobre o valor da mensalidade se dá exclusivamente ao candidato que obtiver a melhor nota geral do curso em que houver escolhido como primeira opção no Vestibular. No entanto, esse desconto será válido apenas para o semestre em que o aluno fizer sua primeira matrícula, dentro do período regular de matrícula previsto no calendário acadêmico.

No quesito “Amigo”, haverá desconto de 5% sobre o valor da mensalidade do aluno já matriculado que indicar um amigo para prestar o Vestibular. O aluno beneficiado deverá ser indicado pelo vestibulando no ato da inscrição do Vestibular, por meio do número de registro acadêmico, até o limite de três indicações distintas, caso em que o desconto poderá chegar a 15%. Porém, cada vestibulando poderá fazer apenas uma indicação de aluno beneficiário matriculado na Instituição e esse desconto será validado somente com a efetivação da matrícula do aluno que tiver feito a indicação do beneficiado, ficando ativo por um semestre.

Por fim, a categoria “Iniciação Científica” (caso da estudante de Psicologia Bruna dos Santos), poderá conceder benefício no valor de R$ 400 a alunos dos cursos de graduação que apresentarem projeto de pesquisa ao Programa Voluntário de Iniciação Científica (PIVIC), até o limite de três incentivos por cada Departamento, pelo período de um ano, podendo ser reajustadas por ato da Reitoria. O processo de seleção do incentivo financeiro se dará conforme normas do PIVIC pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, obedecendo à ordem de classificação dos candidatos.

Mais informações podem ser consultadas no Portal da UniFAI ou pelo telefone (18) 3502-7010..