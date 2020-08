Prefeitura de Adamantina realiza audiência pública para discussão da revisão do Plano Diretor

Opiniões, questionamentos e propostas podem ser encaminhadas para o e-mail planejamento@adamantina.sp.gov.br

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento realizou na última sexta-feira(21), uma Audiência pública para discussão da Revisão do Plano Diretor.

Na oportunidade foram tratadas as questões do Capítulo IV – Da Ordenação do Solo, que apresentou.

Sobre à Seção I – Do Parcelamento do Solo para Fins Urbanos foram apresentados alguns acréscimos na Legislação Atual, visando um maior entendimento, visto que tais alterações já estão asseguradas em legislações pertinentes.

Foi apresentada ainda a proposta para diminuição dos lotes para empreendimentos de interesse social, revogada a questão do caucionamento de lotes para garantia da execução da infraestrutura dos loteamentos.

Outra proposta apresentada foi a respeito da permuta de áreas institucionais e/ou dominiais por serviços de infraestrutura e a apresentação da proposta de inclusão de diretrizes para empreendimentos de condomínios de lotes.

Já no que diz respeito a Seção II – Do Uso e Ocupação do Solo Urbano, uma nova proposta sobre o Perímetro Urbano e Zona de Expansão Urbana foi levada aos participantes. Essa região passa a ser caracterizada como uma faixa de interesse especial ao longo do perímetro urbano.

Além disso, a pasta apresentou algumas áreas especiais de interesse social, cuja proposta visa dar oportunidade de empreendimento tanto do setor público quanto do privado.

Foi tratada ainda sobre a Seção III – Do Sistema Viário Básico. Na oportunidade, a secretaria explicou que estão em desenvolvimento estudos e projetos para a confecção do Plano Cicloviário Municipal. Além disso, a pasta ainda apresentou propostas visando à Revisão do Código de Obras.

Por ser participativo, o Plano Diretor do Município de Adamantina, é baseado nas opiniões e questionamentos que são obtidos durante as audiências públicas, por isso a importância de toda população em sua revisão.

Aqueles que desejarem questionar, opinar e apresentar propostas para uma revisão efetiva e que atenda as demandas da população podem fazer isso por meio do e-mail planejamento@adamantina.sp.gov.br

Sobre o Plano Diretor – O Plano Diretor é instrumento básico da política de desenvolvimento urbano e rural e fundamenta-se no pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, garantia do bem-estar e da dignidade dos cidadãos, desenvolvimento econômico, justiça social, erradicação da pobreza e da marginalização, proteção e preservação do meio ambiente, em conformidade com os ditames dos artigos 182 e 183 da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei Federal nº 10.257 e do Artigo 8º, X, da Lei Orgânica do Município.