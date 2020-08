Festa do Peão faz live com provas de montaria e shows de Gusttavo Lima e duplas sertanejas

A Festa do Peão de Barretos faz uma live no próximo final de semana com shows de sertanejos e provas de montaria. As apresentações pela internet comemoram os 65 anos da festa, que aconteceria em agosto, mas precisou ser adiada por conta do coronavírus.

Os shows acontecerão no palco do Parque do Peão de Barretos (SP), que já está sendo montado. Participam da live os cantores Gusttavo Lima e Felipe Araújo, além das duplas Rionegro & Solimões, Matogrosso & Mathias e Edson & Hudson.

As provas de montaria vão abrir a festa no sábado (29), com transmissão a partir das 18h no canal do YouTube da Festa do Peão. Às 21h, começam os shows musicais, que serão transmitidos no canal do cantor Gusttavo Lima.

No domingo (30), o rodeio continua com as provas de montaria a partir das 17h no canal da Festa do Peão.