DEM articula e faz reuniões com outros partidos em busca de fechar aliados para as eleições 2020

Definitivamente as movimentações nos bastidores políticos da Cidade Joia começaram e estão a todo vapor visando as Eleições Municipais 2020. E sem dúvida um dos partidos que mais tem intensificado as articulações nas últimas semanas é o Democratas, uma vez que realiza reuniões internas quase semanais e também já chamou outras siglas para conversar.

Como as novas regras eleitorais agora proíbem coligações partidárias para a criação de chapa de vereadores, o DEM está formando seu próprio grupo de pretendentes às cadeiras na Câmara Municipal.



Mas o grande mistério ligado ao Democratas é com certeza a decisão pela escolha do futuro candidato a vice-prefeito (a) que estará ao lado de Márcio Cardim em busca da reeleição.

Se repetir o projeto vitorioso de 2016 – com Cardim e Ana Romanini Micheloni – e optar por uma ‘chapa pura’ para a disputa do Executivo, hoje, o nome mais cotado é o da vereadora Dinha Santos Gil, que inclusive conta com importantes apoios dentro do próprio DEM devido em especial à fidelidade e à dedicação ao partido que ela sempre demonstrou durante os quatro mandatos consecutivos no Legislativo. Apesar de existir uma parte do grupo que gostaria de encontrar um ‘novo nome’ para dar continuidade a partir de 2025 à gestão que está sendo estruturada na Prefeitura.

Agora se decidir abrir mão da hegemonia na chapa, deverá dar o posto de vice a outro partido, com o objetivo de se fortalecer ainda mais para o pleito deste ano. Neste sentido, vale lembrar que o DEM já começou se reunir com o PSDB, PP e Republicanos. E um dos assuntos questionados pelos ‘convidados’ foi justamente sobre ‘o ou a vice’.

Apesar dos dois cenários, a definição sobre o nome deve ser tema de novas discussões e ficar para o mês de setembro, quando se encerrará o prazo das convenções.

Vale recordar que nas Eleições Municipais de 2016, o DEM conquistou uma ampla coligação para chegar à Prefeitura de Adamantina. E agora tenta trilhar o mesmo caminho.