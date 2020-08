São Paulo vence o Sport e Fernando Diniz respira no tricolor

Com mudanças em na defesa, no meio e no ataque, o São Paulo conseguiu vencer o Sport por 1 a 0 na Ilha do Retiro, gol de Pablo, e amenizar a pressão sofrida por Fernando Diniz.

O Tricolor chegou aos sete pontos em quatro partidas disputadas no Brasileirão e está em sexto lugar neste momento. A equipe agora recebe o Athletico-PR, às 19h de quarta-feira, em jogo adiantado da 11ª rodada. Já o Sport, que estreou vencendo e somou só um ponto nas quatro partidas seguintes, está na zona de rebaixamento e joga só no domingo que vem, contra o Coritiba, às 16h, no Couto Pereira.

Arboleda e Bruno Alves, que formavam uma dupla de zaga até então consolidada no São Paulo, foram substituídos pelo garoto Diego Costa e por Léo, que é lateral-esquerdo de origem. Mais à frente, entraram Gabriel Sara e Luciano nos lugares de Liziero e Igor Gomes.

Além das peças, o time mudou de estratégia. Se a ideia nas últimas partidas era pressionar a saída de bola do adversário com linhas bem altas, o que acabava deixando a defesa muito exposta, dessa vez o Tricolor optou por uma marcação mais encaixada. Quem tentou surpreender com seus jogadores bem adiantados foi o Sport, que acabou pagando o preço.

Logo aos cinco minutos, Volpi percebeu que o Leão tinha apenas dois jogadores no campo de defesa e fez uma ligação direta para Luciano, que rapidamente conseguiu encontrar Pablo se infiltrando entre os zagueiros para marcar seu sétimo gol na temporada e abrir o placar.

Na maior parte dos lances, porém, os são-paulinos buscaram a saída de bola com passes curtos. Foi em um desses lances que o Sport teve sua melhor chance na etapa inicial: Volpi saiu jogando mal e Lucas Venuto acertou a trave com um chute de fora da área. Quando a troca de passes encaixou, o time de Diniz conseguiu chegar na cara de Mailson, que evitou gol de Reinaldo em lance deste tipo. Em uma outra jogada, Daniel Alves acionou Igor Vinícius com um passe sensacional e o goleiro do Leão foi muito bem ao abafar o chute.

O jogo perdeu qualidade no segundo tempo, muito porque o São Paulo permitiu que o Sport se apoderasse da bola e criou pouco, a ponto de Fernando Diniz trocar o atacante Vitor Bueno pelo volante Luan e depois, percebendo que a equipe corria riscos com a bola sempre perto de sua área, o atacante Luciano pelo meia Igor Gomes, tentando recuperar a posse.

Daniel Paulista terminou o jogo com Hernane Brocador e Ronaldo enfiados na área esperando um cruzamento, mas não conseguiu transformar o domínio das ações em chances claras. A melhor foi de Patric, em um chute cruzado bem defendido por Tiago Volpi.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 x 1 SÃO PAULO

Data/Horário: 23/8/2020, às 19h

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Helton Nunes (SC)

Árbitro de vídeo: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Chico, Adryelson (SPO); Diego Costa, Reinaldo, Igor Vinícius (SAO)

Cartão vermelho: –

Gol: Pablo, aos 5’/1ºT (0-1)

SPORT: Mailson, Patrick, Iago Maidana (Hernane – 38’/2ºT), Adryelson e Sander (Chico – Intervalo); Ricardinho, Betinho (Lucas Mugni – 28’/2ºT), Lucas Venuto e Jonatan Gómez; Maquinhos (Bruninho – 15’/2ºT) e Elton (Ronaldo – 38’/2ºT). Técnico: Daniel Paulista.

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Igor Vinícius, Diego Costa (Arboleda – 38’/2ºT), Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Gabriel Sara; Luciano (Igor Gomes – 32’/2ºT), Vitor Bueno (Luan – 21’/2ºT) e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.