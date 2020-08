Motorista morre atropelado por motocicleta durante apoio a colega com problemas no caminhão

De acordo com a polícia, o caminhão trator, tracionando dois semirreboques, todos com placas de Botuverá (SC), transitava na SP-270, quando no km 602,500 metros apresentou problemas mecânicos. O fato fez com que o condutor a parar no acostamento.

Como viajava acompanhado de outros dois caminhões, seus respectivos motoristas também pararam no acostamento, mas um pouco mais adiante, para ajudarem. Logo em seguida chegaram equipes de inspeção de tráfego da Concessionária Auto Raposo Tavares (Cart) e sinalizaram o local com cones, impedindo que veículos transitassem na faixa de trânsito “2” e acostamento.

Porém, o trânsito fluía normalmente na faixa de trânsito “1” e o guincho pesado da mesma concessionária realizava a remoção do veículo, quando foi necessário a retirada do cardan que fica embaixo do veículo, o que foi feito pelo colega caminhoneiro. Quando ele saía debaixo do caminhão avariado, uma motocicleta do município de Piquerobi transpôs a sinalização, bateu contra um dos cones e atropelou o motorista do caminhão trator avariado e o outro motorista.

Ambos os caminhoneiros e o motociclista sofreram ferimentos de natureza grave.

Conduto, o pedestre, condutor que havia parado para ajudar, de 41 anos, natural de Brusque (SC), foi socorrido para o hospital de Santo Anastácio, onde faleceu, ainda de acordo com a Polícia Rodoviária.

O motociclista, de 21 anos, natural de Presidente Venceslau e morador em Piquerobi, segundo a polícia, segue internado no Hospital Regional de Presidente Prudente em estado considerado grave.