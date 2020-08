Homem morre e outros dois ficam feridos em acidente

Segundo a Polícia Rodoviária, um carro, ao ultrapassar, colidiu com a lateral de um caminhão bitrem. Com o impacto da colisão, capotou no acostamento. Outro caminhão que seguia atrás perdeu o controle da direção e capotou.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um homem que estava como passageiro no veículo foi socorrido em estado grave e passa bem.