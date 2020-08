Finalizada instalação de câmeras em escolas de Adamantina

Foi concluída a instalação de câmeras e outros dispositivos de segurança que vão integrar o programa “Vizinhança Solidária Escolar” em Adamantina.

O projeto idealizado pela Polícia Militar de Adamantina em parceria com órgãos de vários segmentos da comunidade vai monitorar as escolas locais 24 horas.

“O Projeto de Monitoramento Escolar chega para integrar o sistema de monitoramento por imagens que já há certo tempo implantou dezenas de câmeras em pontos estratégicos da Cidade Joia e agora vai estar presente também no ambiente escolar”, explicou o capitão Bressan em conversa com a reportagem.

Inicialmente as escolas estaduais Fleurides Cavallini Menechino, Helen Keller e Durvalino Grion receberam a instalação de câmeras de segurança em suas imediações e posteriormente as unidades escolares do município também vão ser contempladas com o projeto.

“Agregado ao sistema de monitoramento por câmeras, também está sendo implantado o programa ‘Vizinhança Solidária nas Escolas’, que consiste na criação de um grupo com profissionais da educação, segurança e vizinhos comprometidos em informar atitudes suspeitas, presença de pessoas estranhas, cometimento de delitos nas imediações e outros tipos de atividade anormal ao ambiente escolar”, pontuou.

Ainda segundo o capitão Bressan, o intuito do programa é ampliar ainda mais a sensação de segurança dos profissionais da educação, pais, alunos e inclusive da comunidade através das imagens que são geradas em tempo real e transmitidas para uma central instalada nas dependências da sede da 2ª Cia. da Polícia Militar e que caso necessário, permanecem e podem ser acessadas em um banco de dados e pelos militares em patrulhamento pela cidade através de tablet.

Idealizado pela Polícia Militar, o projeto tem como parceiros a Prefeitura, Poder Judiciário e a Delegacia de Ensino de Adamantina.

Uma reunião realizada na tarde desta sexta-feira (21) na sede da 2ª Companhia da Polícia Militar de Adamantina formalizou a entrega do sistema de monitoramento.