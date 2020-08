Curso de Direito da UniFAI participa de Semana Jurídica virtual da OAB São Paulo

Evento foi organizado pela Comissão do Acadêmico de Direito da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Seccional do Estado de São Paulo e contou com a participação de diversas Instituições de Ensino

Os alunos do curso de Direito do Centro Universitário de Adamantina (UniFAI) participaram, entre os dias 10 e 14 de agosto, da Semana Jurídica virtual da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Estado de São Paulo (OAB-SP), que teve por tema “#DemocraciaSempre #AutoritarismoNão”.

O evento foi organizado pela Comissão do Acadêmico de Direito da OAB-SP e contou com o apoio e a participação das subseções da OAB do interior paulista e da Grande São Paulo, da Federação Nacional de Estudantes de Direito (Fened), do Centro de Estudos da Constituição (CCons), da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP) e de diversas Instituições de Ensino Superior (IES), tais como Anhanguera, Centro Universitário Eurípedes de Marília (Univem), Universidade Cruzeiro do Sul, Centro Universitário do Vale do Ribeira (UniVR), Faculdades Integradas Rio Branco, Faculdade Piaget – Câmpus Suzano, Anhanguera Indaiatuba, Faculdade de Presidente Epitácio (Fape), Instituto Superior de Ciências Aplicadas (ISCA Faculdades), Centro Universitário de Adamantina (UniFAI), Centro Universitário de Ourinhos (Unifio), Faculdades de Campinas (Facamp), Centro Universitário UniMetrocamp, Centro Universitário Central Paulista (Unicep), Faculdade Peruíbe (FPbe), Centro Universitário de Santa Fé do Sul (Unifunec), Centro Universitário Sudoeste Paulista (UniFSP) e Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU).

As palestras abordaram temas atuais como “A Democracia no Brasil”, “O que é Democracia Radical?”, “Necropolítica e seus Impactos para a democracia”, “Crise Sanitária e Democracia” e “Fake News e a Democracia”. Entre os palestrantes e expositores estavam nomes importantes da política e do Poder Judiciário brasileiros como a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), a deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA), o médico oncologista Dráuzio Varela, entre outros.

As exposições e debates se deram integralmente em ambiente virtual, pela ferramenta de conferência remota “Zoom”, com acesso por meio de link disponibilizado para inscritos prévios a partir da plataforma Sympla.

Segundo o coordenador do curso de Direito da UniFAI, Prof. Me. Igor Terraz Pinto, a participação na Semana Jurídica virtual da OAB-SP contará como atividade extracurricular, por meio de apresentação de relatórios dos alunos acerca dos debates dos temas abordados.