Agente penitenciário aposentado morre após cair com carro de pontilhão

O policial penal aposentado Idevaldo Ferreira Forte, 71 anos, morador no bairro Aparecida, em Penápolis (SP), morreu após cair com o carro que conduzia de um pontilhão da linha férrea.

O acidente aconteceu no início da tarde de sexta-feira (21), mas ele morreu na manhã de sábado (22).

O boletim de ocorrência comunicando o óbito foi registrado por uma filha dele, uma jovem de 26 anos.

Ela contou à polícia que na manhã de sexta-feira o pai dela foi à cidade de Avanhandava realizar uma prova de tiro em um estande, utilizando um Ford Fiesta.

De acordo com ela, por volta da 12h, um veículo do resgate do Corpo de Bombeiros passou na frente da casa dela, que telefonou para o celular do pai.

A jovem disse que um policial atendeu o telefone e comunicou que ele havia sofrido um acidente, mas estava aparentemente bem, consciente e seria socorrido ao pronto-socorro de Penápolis.





Consciente

A vítima disse que foi ao pronto-socorro e conversou o pai dela, que relatou não saber o que havia ocorrido. Ele comentou apenas que seguia com o carro pela estrada vicinal Armando Viana Egreja, retorando a Penápolis, quando de repente caiu do pontilhão sobre a linha férrea.

Consta ainda no boletim de ocorrência que durante o dia, o estado de saúde do aposentado começou a piorar e ele foi submetido a uma cirurgia.

Complicou

A informação passada à família foi de que o paciente sofreu ruptura do intestino e de uma artéria, provocando tamponamento cardíaco.

Após a cirurgia, o paciente permaneceu em estado grave, correndo risco de morrer. Por volta das 6h30 de sábado, a filha dele recebeu o telefonema da Santa Casa comunicando o óbito.

O corpo passou por exame necroscópico antes de ser liberado para o velório, que acontece na capela Bom Pastor Memorial. O enterro está previsto para as 16h deste domingo (23), em Alto Alegre, cidade também vizinha a Penápolis.

Homenagem

O Sifuspesp (Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo) publicou nota em seu site lamentando a morte de Forte. Segundo a publicação, a vítima era policial penal aposentado e trabalhava na penitenciária de Avanhandava.

“O Sifuspesp expressa seu pesar e condolências aos familiares, parentes e amigos de Idevaldo, e está à disposição para família para o que necessário neste momento” , finaliza a nota.