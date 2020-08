Continua a venda de cupons da Festa Junina do Padroeiro com sorteio em 14 de novembro

Foi reiniciada no mês de julho pela Paróquia Santo Antônio de Adamantina a venda dos cupons que dão direito a concorrer aos prêmios anunciados para a 30ª Festa Junina do Padroeiro, reagendada para o dia 14 de novembro.

Serão sorteados dois carros zero quilômetros e outros 28 prêmios. O evento com o sorteio teve a data mudada devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

O cupom custa apenas R$ 5,00 cada e pode ser adquirido nos pontos de venda instalados na frente da Matriz, nas avenidas centrais da cidade, na Secretaria Paroquial e com integrantes dos movimentos pastorais.

“Mesmo que no dia 14 de novembro ainda não for possível a realização de ventos com concentração de pessoas, ainda devido à pandemia, faremos apenas os sorteios dos dois veículos já adquiridos pela Paróquia e dos outros prêmios”, declarou o padre Rui.

Aqueles que quiserem adquirir o carnê completo, com 25 números (R$ 125), terá a facilidade de parcelar no cartão de crédito.

Mais informações pelo telefone 3521 1014.