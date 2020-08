CDHU realiza o sorteio dos endereços do Adamantina O Murilo Jaccoud

Atividades continuam durante a próxima semana

Foi realizado na manhã de hoje (21), o sorteio dos endereços das casas do Empreendimento Adamantina O, situado no Conjunto Habitacional Murilo Jaccoud.

Em razão da pandemia e para evitar aglomeração, participaram do evento apenas representantes das secretarias de Assistência Social, de Gabinete, representantes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e duas beneficiárias.

A imprensa também esteve no local para realizar a transmissão do sorteio. Aqueles que não puderam acompanhar a transmissão ao vivo, podem acessar as páginas dos veículos da imprensa da cidade para conferirem como foi executada a ação.

Na segunda-feira (24), os beneficiários assinarão o ateste que consiste em um documento onde constam as informações como: nome do sorteado, CPF, endereço, número da casa e o empreendimento que é o Adamantina O. Os representantes da CDHU entrarão em contato para a assinatura.

Na quinta-feira (27), uma nova live será realizada para dar informações aos beneficiários sobre o contrato e, ainda, o projeto social que será executado após a entrega do empreendimento.